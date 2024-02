Death Stranding 2 On The Beach: i nuovi, spettacolari poster aumentano l'hype

Al PlayStation State of Play del 31 gennaio finalmente Death Stranding 2 si è mostrato in un corposo video che ne ha confermato il sottotitolo On The Beach e l'uscita nel 2025 su PlayStation 5. E per celebrare il ritorno in scena del nuovo kolossal di Hideo Kojima non possono mancare altre sorprese per i fan.

Kojima Productions ha diffuso nuovi poster in alta risoluzione raffiguranti i personaggi principali di Death Stranding 2 On The Beach, permettendoci così di poterli ammirare ancora più da vicino. Da Sam Porter Bridges interpretato da Norman Reedus alla Fragile di Ley Seydoux, c'è spazio anche per l'Higgs di Troy Baker e per i personaggi di Elle Fanning e George Miller, e non finisce certo qui. Tra direzione registica superlativa, cura maniacale nei dettagli ed i consueti dettagli criptici e misteriosi tipici dei trailer confezionati da Kojima, il nuovo Death Stranding sembra avere tutte le carte in regola per portare alle stelle le aspettative e le curiosità dei fan del primo episodio e delle opere dell'iconico game designer nipponico.

Ma Death Stranding 2 e OD per Xbox non sono gli unici progetti in cantiere: al termine dello State of Play Hideo Kojima ha annunciato lo sviluppo di Physint, il suo prossimo lavoro descritto come un sofisticato Action-Espionage next-gen. Insomma, Kojima Productions è impegnatissima in questo periodo.