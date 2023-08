Death Stranding 2: la pandemia ha costretto Hideo Kojima a riscriverlo

Annunciato sul finire dello scorso anno ai Game Awards 2022, Death Stranding 2 continua a starsene buono buono lontano dei riflettori, riuscendo con nonchalance a saltare anche il periodo dei grandi eventi estivi. Per fortuna, il buon Hideo Kojima di tanto in tanto si dimostra loquace sull'argomento, come accaduto in queste ore.

Nell'ambito di un'intervista concessa al sito d'intrattenimento giapponese Natalie, Kojima ha svelato qualche retroscena e ribadito alcuni concetti su Death Stranding 2, attualmente in via di sviluppo presso i suoi studi in esclusiva per PlayStation 5. Il Game Designer ha riconfermato d'aver scritto la storia del gioco prima dell'inizio della pandemia. Il primo episodio, ricordiamo, è stato lanciato su PS4 nel novembre del 2019, dunque Kojima ha avuto diversi mesi per dedicarsi interamente alla storia di Death Stranding 2, che probabilmente aveva già per larga parte in mente.

Anche se il lavoro di scrittura si è concluso prima dell'emergenza sanitaria, quest'ultima ha avuto delle importanti ripercussioni sulla genesi di Death Stranding 2. A quanto pare, Kojima si è sentito in dovere di riscrivere alcune parti della storia dopo aver vissuto determinate tematiche sulla propria pelle. Non conoscendo le vicende del gioco, è impossibile provare ad ipotizzare l'entità e la tipologia dei cambiamenti apportati, ma siamo sicuri che questo sarà oggetto di dibattito dopo l'uscita ufficiale (al momento priva di una data).

Kojima ha inoltre assicurato che con Death Stranding 2 continuerà ad esplorare il concetto di "connessione". A tal proposito, ha affermato che il secondo capitolo porrà maggiore attenzione sulle connessioni reali ("Gli esseri umani devono recarsi nel mondo esterno e andare avanti") e modificherà il concetto di Strand ("C'era bisogno di connetterci?"). In coda, ha ribadito quanto detto già in precedenza, ovvero che il film di Death Stranding sarà "completamente differente" dal gioco. La pellicola, ricordiamo, è prodotto da Hammerstone Studios e vede Kojima in veste di produttore esecutivo, non di regista.