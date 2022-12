Death Stranding 2, parla Kojima: 'cose folli' in arrivo, Fragile avrà un ruolo centrale

Mentre emergono i primi indizi relativi al possibile arrivo di Death Stranding 2 nel 2024 su PS5, Hideo Kojima discute del titolo in un nuovo episodio del suo podcast, Brain Structure.

Nell'ultimo episodio del format pubblicato su Spotify, il game director ha in particolare posto l'accento su quello che sarà il cast dell'avventura. Il focus, per il momento, sembra in particolare essere su Léa Seydoux, che per l'occasione tornerà a interpretare Fragile. La donna, che i giocatori hanno già incontrato nel primo Death Stranding, "avrà un ruolo importante" all'interno del sequel. Una circostanza già suggerita dalla sua presenza nel reveal trailer di Death Stranding 2 e che potrebbe persino riguardare la possibilità di vedere Fragile come personaggio giocabile.



Grande spazio, a quanto pare, sarà riservato anche ai personaggi interpretati de Elle Fannig e Shioli Kutsuna. "Elle e Shioli non sono apparse nel trailer - ha spiegato Kojima -, ma penso che a breve potrò rivelare quale ruolo interpreteranno". Tutti i tre personaggi femminili mostrati nei teaser che hanno preceduto i The Game Awards 2022, ha inoltre confermato il director, avranno un ruolo centrale all'interno della trama di Death Stranding 2. Stuzzicando la curiosità del pubblico, il fondatore di Kojima Productions ha confermato che il team ha in programma "cose folli" per Elle Fanning e Shioli Kutsuna, e che non vede l'ora di poter mostrare al pubblico i risultati del lavoro della software house.

Circostanza piuttosto bizzarra, sembra invece che Heartman non tornerà in Death Stranding 2, con il personaggio interpretato dal regista Nicolas Winding Refn che potrebbe essere assente dal sequel di Death Stranding.