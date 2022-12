Death Stranding 2: perché Sam ha i capelli grigi? Per i fan potrebbe soffrire di anemia

Tra le grandi sorprese del trailer di presentazione di Death Stranding 2 c'è stata l'apparizione di un Sam Porter Bridges apparentemente invecchiato rispetto al primo capitolo della serie di Kojima Productions.

Lo stato in cui appare Sam lascia inizialmente credere ad un importante salto temporale, oppure ai ben noti effetti della Cronopoggia che assume un ruolo centrale già all'interno del primo episodio di Death Stranding. Tuttavia, il nostro protagonista non mostra altri segni di invecchiamento al di fuori dei suoi capelli.

I fan stanno quindi speculando, cercando di riuscire a dare un senso compiuto al trailer di Hideo Kojima. Una delle teorie più interessanti, che esclude l'intervento della Cronopioggia, suggerisce che i capelli di Sam non sono grigi a causa di quanto tempo è passato, ma sia invece dovuto al suo essere diventato anemico. Una conseguenza di questo genere può manifestarsi nella vita reale se è stato prelevato troppo sangue da qualcuno in un breve lasso di tempo.

"Nel mio studio del trailer di DS2, mi sono reso conto che Sam dai capelli grigi è la più rossa delle aringhe. I frequenti prelievi di sangue sono collegati all'anemia. L'anemia è legata all'ingrigimento precoce perché l'ossigeno non viene fornito al cuoio capelluto. Sam ha il suo sangue prelevato in eccesso durante il gioco e senza dubbio anche dopo".

Qui il fan ci ricorda che Sam utilizza i suoi fluidi, incluso il sangue, per costruire granate e strumenti per difendersi dai BT, e certamente lo continua a fare anche dopo la conclusione dell'arco narrativo principale. In linea teorica, quindi, la teoria potrebbe anche rivelarsi corretta. Voi cosa ne pensate?

Hideo Kojima ha dichiarato che Fragile assumerà un ruolo centrale in Death Stranding 2 e che vedremo cose folli in questo sequel.