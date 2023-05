Death Stranding 2 al PlayStation Showcase? Hideo Kojima ha incontrato lo staff Sony

Death Stranding 2 potrebbe essere uno dei giochi presenti al PlayStation Showcase del 24 maggio, anche se non ci sono conferme in merito. Tuttavia, Hideo Kojima ha ricevuto molte visite interessanti negli ultimi giorni.

In particolare, Hideo Kojima ha ricevuto la visita del marketing team di Sony Interactive Entertainment, di alcuni membri di XDEV (la branca europea di PlayStation Studios che si occupa di fornire supporto agli studi esterni). Questo chiaramente non implica nulla riguardo una possibile presenza al PlayStation Showcase, tuttavia è curioso notare come questi incontri siano avvenuti effettivamente a pochi giorni di distanza dall'evento.

La presenza del reparto marketing farebbe pensare effettivamente alla presenza di nuovo materiale promozionale magari ancora da finalizzare per essere poi mostrato all'evento della prossima settimana. Death Stranding 2 è stato presentato con un trailer ai The Game Awards dello scorso dicembre per poi sparire nel nulla, potrebbe quindi essere il momento per mostrare un nuovo video magari con qualche frammento di gameplay del sequel di Death Stranding.

Death Stranding 2 è ancora privo di una data di uscita, un lancio nel 2023 sembra improbabile ma chissà che non possa esserci una sorpresa in tal senso, con un debutto previsto per la stagione autunnale. Ne sapremo di più il 24 maggio.