Death Stranding 2 al PlayStation Showcase di settembre? Kojima ancora al montaggio

L'assenza di Death Stranding 2 dalla Gamescom 2023 ha deluso i giocatori che hanno nostalgia di Sam Porter Bridges e del suo strano mondo post-apocalittico.

Tuttavia, la speranza di rivedere presto in azione l'IP di Kojima Productions potrebbe non essere ancora pronta a morire. Dai propri - attivissimi - canali social, Hideo Kojima continua infatti a stuzzicare la curiosità del pubblico, con teaser che mostrano chiaramente come il game director sia ancora impegnato nel montaggio di un misterioso video. Reduce dai festeggiamenti per il suo sessantesimo compleanno, l'autore di Death Stranding lascia intravedere in lontananza lo schermo del suo computer, sul quale sta progressivamente prendendo forma un trailer.

In passato, questo tipo di teaser hanno anticipato il ritorno di Hideo Kojima sul palco, con il director pronto a offrire novità sulla sua prossima creazione videoludica. Per questa ragione, non è ancora da escludere il fatto che Death Stranding 2 possa presto tornare a mostrarsi. Un'ipotesi che trova ulteriore diffusione in seguito all'emergere di rumor che vorrebbero Sony pronta ad annunciare un nuovo PlayStation State of Play in programma a settembre. Ancora non confermato, l'appuntamento potrebbe essere infatti il palco ideale per un nuovo trailer dedicato al gioco PlayStation 5.



Per saperne di più, purtroppo, non resta altro da fare che attendere!