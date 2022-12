Death Stranding 2: nuovo poster per celebrare l'anniversario di Kojima Productions

Tempo di festeggiamenti in casa Kojima Productions: lo studio di Hideo Kojima ha infatti compiuto sette anni, e per celebrare l'anniversario non mancano piccole iniziative e novità che faranno felici i fan della software house nipponica.

Attraverso un breve video, Hideo Kojima ha celebrato Kojima Productions citando anche un gioco inedito, con tutta probabilità la produzione Xbox nota non ufficialmente come Overdose, parlando al tempo stesso anche di Death Stranding 2, annunciato ufficialmente durante i The Game Awards 2022. L'iconico game designer promette che DS2 sarà un seguito ancora più coinvolgente e curato sul fronte ludico rispetto al predecessore, sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli più corposi sulla natura del progetto.

Se non altro Kojima Productions ha stuzzicato le attenzioni degli appassionati pubblicando su Twitter un poster inedito di DS2: l'immagine vede una piovra racchiusa all'interno di un pod di contenimento, senza però alcun tipo di descrizione e dettaglio a parte ribadire il cast di attori coinvolti nel gioco: ricordiamo che Norman Reedus, Ley Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker saranno tra i protagonisti principali del nuovo Death Stranding, e non è comunque da escludere che altre star siano coinvolte nel titolo.

Per il momento non sono ancora state fornite indicazioni sulla data d'uscita: l'ipotesi è che l'uscita di Death Stranding 2 sia ancora lontana, dato che Reedus avrebbe da poco iniziato con le sessioni di motion capture. Per ora consoliamoci con il nuovo poster.