Death Stranding 2 procede: Elle Fanning entusiasta del gioco PS5

Mentre si avvicina il momento della presentazione di Hideo Kojima: Connecting Worlds al Tribeca Festival di giugno, in quel del Giappone procedono le attività legate alla realizzazione di Death Stranding 2.

In particolare, il cast di attori coinvolto nello sviluppo dell'atteso sequel ha di recente partecipato a intense sessioni di registrazione. Con il procedere del motion capture per Death Stranding 2, Elle Fanning ha raccontato la sua esperienza con Kojima Productions.

In una divertente video intervista - che trovate in apertura a questa news -, l'attrice ha confessato di non essere una videogiocatrice e di non avere grande familiarità con il mondo del gaming. Nell'intraprendere questa nuova esperienza è dunque rimasta estremamente sorpresa dall'entusiasmo dimostrato dal pubblico per il progetto e dall'immensa mole di speculazioni relative all'identità del personaggio da lei interpretato in Death Stranding 2. L'entusiasmo correlato al gioco e la piacevole esperienza vissuta sul set sembrano aver convinto Elle Fanning a dare una chance al medium, con l'attrice che dichiara di non vedere l'ora di poter giocare alla produzione.



Nel corso dell'intervista, l'attrice ha inoltre raccontato un simpatico aneddoto, legato alle nuove sfide proposte dal motion capture, ricordando un momento in cui Hideo Kojima le ha cortesemente domandato di mettersi a piangere per poter registrare al volo una sequenza.