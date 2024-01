Death Stranding 2 protagonista dello State of Play di febbraio? Le ultime da Billbil-kun

Dalle colonne di Dealabs, l'ormai celebre leaker Billbil-kun preannuncia l'arrivo di importanti novità su Death Stranding 2, l'attesissima avventura post-apocalittica di Kojima Productions in esclusiva PlayStation 5.

Anche in funzione delle ultime informazioni condivise da Kojima sullo sviluppo di Death Stranding 2, la nota 'gola profonda' si dice certa del fatto che il papà di Metal Gear sia ormai in procinto di riaprire una finestra sull'universo sci-fi di Death Stranding 2, presumibilmente con un video che verrà pubblicato entro i prossimi 15 giorni, e quindi non più tardi della prima metà di febbraio. Ma non è tutto.

In base alle indiscrezioni raccolte da Billbil-kun, il leaker ritiene persino di aver scoperto il nome 'definitivo' della nuova odissea post-apocalittica di Sam e Fragile, ossia Death Stranding 2 On the Beach, un riferimento diretto agli eventi vissuti dagli utenti nel primo capitolo della serie e a ciò che ci attende nel sequel.

Quanto alle 'modalità di pubblicazione' dei nuovi aggiornamenti su Death Stranding 2, il celebre leaker presume che il tutto possa avere luogo nella cornice del rumoreggiato PlayStation State of Play di febbraio. Un indizio in tal senso, d'altronde, lo ha fornito proprio Kojima (o meglio, la sua assistente Ayako) nel settembre dello scorso anno con un post che ritrae il Maestro giapponese intento a finalizzare i lavori su un filmato dal titolo "State_of_Play_XXXX_trailer_DS2".