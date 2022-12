Death Stranding 2 è un nome provvisorio: Kojima Productions chiarisce

Dopo settimane di immagini teaser e messaggi criptici, ai Game Awards 2022 Hideo Kojima ha finalmente annunciato il seguito di Death Stranding, denominato DS2 all'interno del filmato. La nuova avventura sembra dunque porsi in diretta continuità con questo vissuto nel predecessore, con anche il ritorno di Sam Porter Bridges.

Per il momento oltre al trailer non ci sono ulteriori grossi dettagli sul seguito di Death Stranding, tuttavia da Kojima Productions arriva una precisazione in merito a quale sarà il nome ufficiale del nuoco gioco. In un tweet incentrato sul trailer di annuncio, la compagnia si riferisce a Death Stranding 2 come "nome provvisorio", e dunque è altamente probabile che l'opera definitiva non avrà questo titolo oppure l'abbreviazione DS2 vista nel filmato.

Chiaramente non è nemmeno da escludere totalmente l'ipotesi che il gioco finisca con il chiamarsi effettivamente Death Stranding 2, tuttavia sembra che Kojima ed il suo team abbiano idee diverse in tal senso e potrebbero anche virare verso un nome piuttosto originale e "simbolico" che possa riflettere in qualche modo i temi del nuovo capitolo.

Intanto, oltre a Norman Reedus nei panni di Sam, è stato confermato anche il ritorno di Lea Seydoux nel ruolo di Fragile in Death Stranding 2, oltre a quello di Troy Baker. Del cast faranno parte anche Elle Fanning e Shioli Kutsuna.