Che fine ha fatto Death Stranding 2, quando lo rivedremo?

Ok, nessun annuncio era stato fatto in merito, eppure l'assenza di Hideo Kojima dalle conferenze estive andate in onda a giugno si è notata. Nessuna concreta novità su Death Stranding 2 è emersa in questo periodo, con i fan che si chiedono dove sia finita la nuova, attesa produzione targata Kojima Productions.

Annunciato in occasione dei The Game Awards 2022 per PlayStation 5, da quel momento il nuovo episodio di Death Stranding non si è più mostrato, sebbene Kojima abbia comunque tenuto periodicamente aggiornati i fan rivelando alcuni piccoli dettagli sparsi sul progetto nel corso dei mesi. L'arrivo del PlayStation Showcase di maggio 2023 poteva essere l'occasione per avere un nuovo assaggio dell'opera, fosse stato anche una piccola clip, ma alla fine di Death Stranding 2 non c'è stata alcuna traccia.

Si è allora pensato che Death Stranding 2 potesse fare la sua comparsa nel corso del Summer Game Fest 2023, considerato non solo che PlayStation era tra i partner dell'evento ma anche la ben nota amicizia che lega Kojima al presentatore Geoff Keighley. Ma anche nella serata dell'8 giugno del progetto di Kojima Productions non si è vista nemmeno l'ombra.

Insomma, pur tenendo in conto che nessuno aveva dato certezza sulla presenza di Death Stranding 2 ad una qualunque conferenza, la speranza di assistere a qualche sorpresa in tal senso era comunque viva, ma i fan sono rimasti a bocca asciutta e Kojima non ha fornito nessun tipo di aggiornamento sullo status dei lavori attorno al gioco. Non sappiamo dunque a che punto sia lo sviluppo, così come non si è ancora vista nessuna nuova sequenza dopo il reveal trailer.

Questo però non significa che il gioco stia andando incontro a qualche problematica: sappiamo che Kojima è un designer meticoloso che vuole tenere sotto controllo anche i dettagli più minuscoli delle sue produzioni, prendendosi tutto il tempo necessario affinché la sua visione si concretizzi esattamente da lui immaginata. Molto semplicemente, i tempi per vedere in azione Death Stranding 2 non sono ancora maturi e si dovrà aspettare ancora diverso tempo prima di rivederlo: molto improbabile una sua comparsa alla Gamescom 2023, ma chissà che i The Game Awards 2023 o un ulteriore PlayStation Showcase verso fine anno non possano essere il palcoscenico ideale per un nuovo, corposo reveal?

In ogni caso i lavori vanno avanti regolarmente: un aggiornamento di Kojima Productions risalente allo scorso maggio ci ha confermato che le riprese di Death Stranding 2 stanno procedendo a pieno ritmo. Bisogna solo continuare ad avere pazienza.