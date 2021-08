Death Stranding 2 si farà, secondo Reedus: Sony e Kojima in trattative

Mentre prosegue l'attesa per il lancio di Death Stranding Director's Cut, fissato per il prossimo 24 settembre, emerge dalla rete una grossa indiscrezione su quello che potrebbe essere il futuro del franchise creato da Hideo Kojima e la sua Kojima Productions: secondo Norman Reedus, il secondo capitolo sarebbe già in fase di negoziazione.

Nel corso di un'intervista concessa al sito brasiliano AdoroCinema come parte della campagna promozionale per il lancio dell'ultima stagione di The Walking Dead, Norman Reedus ha affermato che Death Stranding 2 potrebbe diventare realtà, e che le trattative fra Sony Interactive Entertainment e Kojima Productions sono già cominciate. "Penso che faremo un secondo Death Stranding", ha spiegato l'attore che interpreta Sam Porter Bridges alla giornalista Vitória Pratini. "Si trova in fase di negoziazione in questo momento. Quindi, evviva!".

La dichiarazione di Norman Reedus non è un annuncio ufficiale (l'ultima parola spetta chiaramente a Kojima Productions e Sony), dunque non può essere considerata come una conferma dell'effettiva esistenza di Death Stranding 2. In ogni caso, ha accresciuto in maniera esponenziale le nostre speranze di vedere un nuovo episodio della serie. Ci auguriamo che le trattative tra le due parti vadano a buon fine, nel frattempo vi salutiamo consigliandovi di vedere il trailer di Death Stranding Director's Cut con le novità per PS5, mostrato in occasione della recente Opening Night Live della Gamescom 2021.