Death Stranding 2, al via le registrazioni dei dialoghi: Kojima pubblica nuove foto

Sebbene ancora sprovvisto di una precisa data d'uscita, un poco alla volta Death Stranding 2 sta prendendo forma. Hideo Kojima continua ad aggiornare i fan con dettagli e nuove immagini pubblicate attraverso i propri canali social, mostrando adesso un dietro le quinte relativo alle sessioni di doppiaggio ufficialmente iniziate.

Le foto mandate online dal celebre game designer sono piuttosto particolari come di consuetudine e, oltre a mostrare una registrazione delle linee di dialogo per il gioco, si nota anche la presenza di una placca con impressa la forma di una mano ed un elmetto indossato dagli interpreti per catturare le loro espressioni facciali. In un'altra immagine è invece possibile intravedere un tecnico del suono, nel pieno di un turno di lavoro.

Tra gli scatti c'è spazio anche per una delle protagoniste principali del nuovo Death Stranding: Lea Seydoux, interprete di Fragile, è infatti alle prese con le proprie linee di dialogo all'interno dello studio di registrazione. Kojima ha così offerto un assaggio più approfondito di come si svolge il lavoro per il gioco dietro le quinte, stuzzicando ancora di più la curiosità dei fan nei confronti del suo prossimo gioco per PlayStation 5.

Il leader di Kojima Production ha in precedenza rivelato che Death Stranding 2 sarebbe stato impossibile senza Elle Fanning, avendo scritto la trama basandosi proprio sulla presenza dell'attrice. La giovane interprete è rimasta a sua volta fortemente colpita dal lavoro del designer giapponese: Elle Fanning è rimasta impressionata dal mocap di Kojima per Death Stranding 2, che considera "incredibile".