Death Stranding 2, le riprese procedono a pieno ritmo: bambini al motion capture

Oltre a Norman Reedus e Léa Seydoux, sul set di Death Stranding 2 fanno la propria comparsa anche due piccoli protagonisti, alle prese con nuove sessioni di motion capture.

Come potete verificare dalle immagini pubblicate sugli account social di Kojima Productions, i set della software house giapponese hanno dato il benvenuto a due piccoli attori. I due bambini sono equipaggiati con le classiche tute d'ordinanza del motion capture e sembrano estremamente concentrati nel seguire le indicazioni offerte da Hideo Kojima. Gli scatti del dietro le quinte non mostrano i volti dei giovanissimi attori, dei quali è dunque impossibile indovinare l'identità.

In seguito all'avvistamento, la domanda sorge spontanea: quali personaggi interpreteranno i due bambini all'interno di Death Stranding 2? Nel primo capitolo della serie avevamo potuto osservare una breve sequenza con protagonista la versione bambina di Sam Porter Bridges, che potrebbe dunque fare ritorno nel sequel per dare vita a una serie di flashback. Un'altra ipotesi coinvolge invece il destino dei BB, che potrebbero essere cresciuti nel tempo trascorso tra la fine di Death Stranding e il nuovo gioco per PS5. Voi cosa ne pensate?



