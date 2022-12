Death Stranding 2 rivelato ai TGA? Ancora un teaser da Hideo Kojima

Nelle ultime ore, Hideo Kojima è stato immortalato in compagnia di Amelie e Bridget di Death Stranding, con il director nipponico che sta stuzzicando ormai da settimane i fan in vista dell'annuncio del suo prossimo gioco.

Sull'account Twitter di Hideo Kojima è appena apparso un nuovo teaser che fa inequivocabilmente riferimento al suo prossimo progetto videoludico, e che presumiamo verrà annunciato durante lo showcase dei The Game Awards 2022, presentato dal suo caro amico Geoff Keighley. Il post che vi abbiamo riportato più in basso, che questa volta ci dice "Why", si ricollega ai precedenti teaser pubblicati dal papà di Metal Gear Solid, che invece sottolineavano le parole "Who", "Where" e "How". L'immagine cela inoltre l'identità di tre volti femmili che evidentemente hanno preso parte al progetto di Kojima al pari di Elle Fanning e Shioli Kutsuna.

Gli indizi puntano soprattutto sul nome di Death Stranding 2, titolo conosciuto internamente con il nome in codice Ocean stando alle ultime indiscrezioni fornite dall'insider Dusk Golem. Secondo quanto riferito dal leaker, inoltre, il gioco sarà, almeno inizialmente, un'esclusiva PlayStation esattamente come accaduto con il capitolo originale del franchise.

In ogni caso, non possiamo escludere che possa trattarsi di un altro progetto, ad esempio Overdose, l'horror per piattaforme Xbox già leakato nei mesi scorsi. A questo punto rimaniamo in fervente attesa di saperne di durante l'annuale cerimonia dei The Game Awards che si terrà nella notte tra l'8 e il 9 dicembre.