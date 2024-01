Death Stranding 2, il sottotitolo sarà davvero On The Beach? Lo suggerisce Norman Reedus

Al momento Hideo Kojima non ha ancora comunicato ufficialmente quale sarà il nome completo di Death Stranding 2, sebbene alcune indiscrezioni già iniziano ad emergere. Un suo vecchio post suggerisce che Death Stranding 2 potrebbe avere il sottotitolo On The Beach, ed ora anche uno dei suoi attori rafforza questa tesi.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, Norman Reedus, l'apprezzato interprete di Sam Porter Bridges nel primo Death Stranding e confermato anche per il secondo episodio, ha condiviso una clip tratta dal primo gioco nella quale si vede il suo personaggio pronunciare le parole "I'll be waiting for you on the beach", ossia "ti aspetterò sulla spiaggia". Le tempistiche del post di Reedus, pubblicato lo scorso 25 gennaio, sono piuttosto curiose considerata la strettissima vicinanza ai rumor incentrati sul titolo definitivo di Death Stranding 2.

Chiaramente per adesso non ci sono ancora certezze in merito e bisogna dunque aspettare annunci definitivi da Kojima nel prossimo futuro, ma di certo il post dell'attore sembra quasi confermare tale ipotesi, a meno chiaramente di un possibile scherzo ai fan volto semplicemente a stuzzicarli cavalcando l'onda delle voci di corridoio. Sempre a proposito di rumor, Death Stranding 2 potrebbe essere tra i protagonisti del prossimo PlayStation State of Play che sarebbe previsto per il prossimo febbraio: sarà davvero così?