Death Stranding 2 è in sviluppo? Rispunta una concept art, il commento di Kojima

Hideo Kojima non è solamente un abile game designer, è anche un vero mattatore dei social. Oltre a pubblicare a ritmi serratissimi, spesso e volentieri manda in fibrillazione i suoi fan con foto criptiche e piene d'indizi, in genere ritraenti la sua (disordinata) scrivania.

Lo scorso giugno, ancor prima del lancio di Death Stranding su PC, il buon Kojima stuzzicò tutti i suoi seguaci con una delle sue solite fotografie: i più attenti non ci misero molto ad individuare tra i vari oggetti, apparentemente disposti alla rinfusa, una concept art ritraente un veicolo con il logo della Bridges - non presente nel suo ultimo gioco - e ad identificarlo come un indizio dell'esistenza di Death Stranding 2.

Da allora Kojima Productions non ha mai confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie, ma la memoria dei videogiocatori è piuttosto lunga e in una recente intervista la redazione di IGN ha chiesto spiegazioni al game designer. Kojima ha spiegato che, nonostante quell'artwork (realizzato da Yoji Shinkawa) rappresenti un'idea che gli ronza in testa, non può essere considerato come una prova della lavorazione di Death Stranding 2: "Penso sempre a nuove idee mentre lavoro ai giochi. Non si tratta i piani specifici, ma solo di frammenti di nuove idee. Penso queste cose tra me e me, poi ne parlo con altre persone, per sentire le loro opinioni. Ad esempio, mi capita di chiedere a Yoji [Shinkawa] se è seduto vicino a me. Spesso crea dei disegni basati sulle mie idee, per poi mostrarmeli qualche giorno dopo. L'immagine che ho twittato ritrae uno di quei disegni".

Kojima, quindi, ha smontato la teoria dei videogiocatori. È pur vero, tuttavia, che non ha confermato di non essere al lavoro su Death Stranding 2. Vedremo mai il sequel? Una cosa è certa: Kojima Productions sta lavorando ad un nuovo gioco.