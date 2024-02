Death Stranding 2: tante novità da Kojima su grafica, veicoli, gameplay e ambientazioni

Le mastodontiche ambizioni di Hideo Kojima tra Death Stranding 2, OD e Physint emergono dall'ultimo episodio di HideoTube: il video approfondimento curato dal team di Kojima Productions ci aiuta a fare luce su alcuni degli elementi ludici, grafici e narrativi più dirimenti del sequel di Death Stranding.

Il filmato confezionato dagli autori al seguito di Hideo Kojima ha offerto al papà di Metal Gear e ai suoi collaboratori l'opportunità di snocciolare tutta una serie di dettagli inediti sulla prossima, attesissima avventura post-apocalittica di Sam Bridges.

Il maestro giapponese e il suo team colgono l'opportunità offertagli dall'episodio di HideoTube per confermare che tutte le scene di gioco mostrate sono state acquisite su PlayStation 5: Hideo Kojima specifica che tutti gli asset del titolo sono già pronti e ritiene inoltre che il comparto grafico sia destinato a migliorare ulteriormente prima del raggiungimento della fase Gold e della conseguente uscita, prevista nel 2025 in esclusiva su PS5.

Quanto al gameplay, dal team di Kojima Productions arriva la conferma della possibilità, per gli emuli di Sam, di utilizzare un ventaglio sensibilmente più ampio di veicoli e mezzi di trasporto nel corso dell'avventura e di togliersi lo zaino per muoversi e combattere più agilmente. Di particolare interesse sono poi i riferimenti ai terremoti e alle inondazioni intraviste nello spettacolare trailer di Death Stranding 2 dallo State of Play: gli autori al seguito di Kojima confermano che il terreno sarà deformabile in tempo reale e che le calamità naturali, come i già citati terremoti o gli incendi boschivi, avranno una funzione molto importante del gameplay, in virtù degli ostacoli da dover superare e dei danni causati alle infrastrutture.

Nel filmato HideoTube vengono inoltre trattati diversi argomenti inerenti la storia e il ruolo svolto dai personaggi secondari e dalle fazioni. Grazie al nuoto video approfondimento scopriamo ad esempio che la grande nave utilizzata da Sam come hub 'semovente' si chiamerà Magellan e sarà la base del gruppo Drawbridge creato da Fragile per connettere alla Rete Chirale un continente (non meglio definito) diverso dall'America. Quanto al personaggio di Elle Fanning e al suo ruolo in Death Stranding 2, il team di Kojima Productions spiega che il suo PNG sarà "sfuggente, potrebbe essere amico o nemico".