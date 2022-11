Death Stranding 2 ai The Game Awards? Hideo Kojima e Geoff Keighley ancora insieme

L'edizione 2022 dei The Game Awards si avvicina rapidamente, mentre il suo storico organizzatore e conduttore, Geoff Keighley, sembra essere particolarmente impegnato nella definizione della scaletta dello show.

Tra gli ospiti della serata potrebbe fare capolino anche Hideo Kojima, il cui team creativo è in fermento ormai da diverse settimane. Grande amico dello stesso Geoff Keighely, che ha persino ospitato con un cammeo nel mondo di Death Stranding, il padre della Metal Gear saga ha pubblicato uno scatto che lo ritrae nuovamente in compagnia del conduttore dei The Game Awards 2022.



Dopo aver incontrato Geoff Keighley lo scorso ottobre, Hideo Kojima sembra avere molto di cui discutere con l'esperto videoludico. E se tale circostanza fa emergere con forza la possibilità di un annuncio di Kojima Productions sul palco dei The Game Awards 2022, l'abbigliamento del game director non fa che rilanciare i già numerosi rumor su di un imminente reveal di Death Stranding 2. Come potete verificare in calce, infatti, nello scatto Kojima sfoggia una maglia raffigurante un neonato, che riporta immediatamente il pensiero ai BB di Death Stranding.



In attesa dei The Game Awards 2022, in programma per la serata dell'8 dicembre, non resta che attendere i nuovi indizi promessi da Kojima, che di recente ha confermato la presenza di Shioli Kutsuna nel cast del prossimo gioco di Kojima Productions.