Death Stranding 2 uscirà nel 2025? A sostenerlo è un artista che ha lavorato al progetto

Dopo le indiscrezioni di questa mattina sulla possibile presenza di Death Stranding 2 ai The Game Awards 2023, spunta anche una fonte non confermata che sostiene di conoscere la finestra di lancio della nuova fatica di Kojima Productions.

Le informazioni provengono da un artista il cui nome è attualmente sconosciuto, ma il cui profilo ArtStation svela che questa misteriosa figura abbia ricoperto il ruolo di Character Artist sia per Marvel's Spider-Man 2 e Senua's Saga Hellblade 2, che per Death Stranding 2.

Secondo l'utente Red Kong XIX di ResetEra, si tratterebbe di un professionista che ha davvero lavorato ai progetti citati, ma non collaborando direttamente con le software house: sembrerebbe infatti che l'artista dipenda da un'azienda che è stata ingaggiata sia da Sony che da Microsoft per contribuire allo sviluppo di vari giochi. Ovviamente non vi è modo di sapere al momento se si tratti o meno della verità e non è da escludere che sia un fake realizzato ad arte.

Ma veniamo al dunque. Secondo questo personaggio, Death Stranding 2 dovrebbe arrivare nel corso del 2025 in esclusiva su PlayStation 5. Se così fosse, significherebbe che il lancio del tanto atteso titolo di Hideo Kojima è più lontano del previsto.

In attesa di scoprire la verità in un'eventuale comparsa del gioco sul palco dei TGA 2023, vi ricordiamo che c'è anche chi sostiene che Death Stranding 2 possa arrivare nell'estate 2024.