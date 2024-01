Death Stranding 2: un vecchio post di Kojima contiene riferimenti al titolo?

Nel corso delle ultime ore si sono diffuse a macchia d'olio sui social le indiscrezioni sul titolo definitivo di Death Stranding 2, accompagnato da un rumor sull'imminente arrivo di nuovi dettagli sull'esclusiva PS5, che potrebbe essere la protagonista di uno State of Play a febbraio 2024. Nel frattempo, un vecchio post di Kojima fa riflettere.

Un noto YouTuber molto attivo su X/Twitter, Pyo, ha fatto notare che lo scorso 17 agosto 2023 il buon Hideo Kojima ha pubblicato un post riguardante On the Beach (in italiano L'Ultima Spiaggia), pellicola risalente al 1959 e diretta da Stanley Kramer. Come avrete sicuramente notato, il nome del film coincide con quello che, secondo le voci di corridoio, sarebbe il titolo ufficiale del gioco in lavorazione presso Kojima Productions, ossia Death Stranding 2: On the Beach. Nel post in questione, il celebre game designer non solo fa sapere ai fan che sta per riguardare la pellicola, ma che è anche la sua preferita. Insomma, potrebbe trattarsi di un silenziosissimo teaser che, per ovvie ragioni, è passato inosservato.

Per dovere di cronaca, è bene precisare che Hideo Kojima è solito condividere regolarmente con i suoi fan gli scatti che mostrano le confezioni dei film in formato fisico che sta guardando o il suo lettore musicale per far conoscere la musica che sta ascoltando (a tal proposito, pare sia un fan dei Maneskin). È chiaro quindi che possa trattarsi di una semplice coincidenza, ma quando c'è di mezzo il creatore di Metal Gear Solid è davvero difficile stabilirlo.

Avete già visto l'orologio a tema Death Stranding disegnato da Kojima e Shinkawa?