Death Stranding 2 sempre più vicino? Hideo Kojima lavora con il team musicale Sony

È ormai da diverso tempo che la community attende annunci ufficiali legati ad un sequel di Death Stranding, soprattutto dopo le dichiarazioni di Norman Reedus sullo sviluppo di Death Stranding 2.

Già nel maggio di quest'anno, l'interprete di Sam Porter Bridges aveva infatti confermato di star nuovamente collaborando con Kojima Productions per dare vita al personaggio. A distanza di pochi mesi e sull'onda della recente chiusura di Google Stadia, nuove indiscrezioni hanno avuto per protagonista il nome in codice associato a Death Stranding 2. A rincarare la dose, ci pensa ora lo stesso Hideo Kojima.

L'autore di Death Stranding ha infatti pubblicato un Tweet alquanto intrigante, che lo vede in compagnia di nientemeno che il Music Team di Sony Interactive Entertainment. Disponibile in calce, il cinguettio purtroppo non offre nessun dettaglio ulteriore sulla natura dell'incontro tra i professionisti di casa PlayStation e Hideo Kojima. Nonostante ciò, tuttavia, il pensiero si sposta rapidamente proprio a Death Stranding 2, il cui esordio dovrebbe ragionevolmente avvenire in esclusiva su PlayStation 5. La definizione di alcuni aspetti del comparto audio e della colonna sonora dell'avventura spiegherebbero la visita del team audio di SIE presso la sede di Kojima Productions.



Al momento, tuttavia, non resta altro da fare che attendere conferme ufficiali. Per ora, infatti, il director ha confermato solamente di star lavorando ad un'esclusiva Xbox Series X che sfrutterà il cloud.