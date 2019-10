Death Stranding: 505 Games farà da publisher per la versione PC

Dopo le tantissime voci di corridoio che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, la versione PC di Death Stranding è realtà e il suo arrivo è previsto nel corso del prossimo anno. In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa versione del gioco, ecco che arrivano le prime informazioni sul publisher.

A pubblicare il gioco su PC sarà infatti 505 Games, azienda che attraverso le parole del suo CEO Raffi Galante ha dichiarato:

"Siamo estremamente felici e onorati di collaborare con il talentuosissimo team di Kojima Productions per fare in modo che i giocatori PC di tutto il mondo possano giocare a Death Stranding. Il gioco porterà ai giocatori un'esperienza completamente originale che delizierà gli utenti PC in ogni dove."

È molto probabile che quando si cita l'arrivo di un'esperienza "completamente originale" ci si riferisca all'implementazione di effetti grafici unici come il Ray Tracing di Nvidia piuttosto che a meccaniche di gameplay non presenti sulla versione PlayStation 4. In ogni caso a breve ne sapremo molto di più e, oltre alla pubblicazione di qualche immagine e video del gioco su PC, potrebbero arrivare anche i dettagli sulle piattaforme attraverso le quali verrà distribuito il gioco. Non è da escludere infatti che Epic Games possa accaparrarsi anche in questo caso l'esclusiva, dal momento che 505 Games è lo stesso publisher di Control.