Death Stranding, 'A Hideo Kojima Book': finanziata su Kickstarter l'iniziativa dei fan!

Direttamente dalle pagine di Kickstarter arriva un progetto fan made dedicato a Death Stranding, che punta a portare sul mercato un fan book pensato per celebrare la produzione di Kojima Productions e la sua community.

Intitolato A Hideo Kojima Book: Tomorrow is in your hands, il volume punta a raccogliere in 300 pagine testimonianze e omaggi all'universo di Death Stranding, a cura di fan, artisti, cosplayer, musicisti e sviluppatori. Tra questi anche alcuni "ospiti speciali", tra i quali vengono citati:

Asim Tanvir (ex Konami)

Darren Jacobs (voce di Heartman in Death Stranding)

(voce di Heartman in Death Stranding) Dennis Zopfi (Lead Combat & Robot Designer presso Guerrilla Games)

Jack Attridge (Game Director presso FalvourWorks)

Jan Bart Van Beek (Game Director presso Guerrilla Games)

Jordan Lamarre (ex Kojima Productions)

I Low Roar

Mathijs de Jonge (Game Director presso Guerrilla Games)

Mikael Kasurinen (Game Director presso Remedy Games)

I Silent Poets

Tommie Earl Jenkins (interprete di Die-Hardman in Death Stranding).

Il progetto, per prendere vita, chiedeva un finanziamento pari a 4.000 euro, già ampiamente superato grazie al contributo della community. Nel volume, saranno presenti testimonianze provenienti da tutti e cinque i Continenti, per una creazione che punta a celebrare i fan di Death Stranding in tutto il mondo.



Recentemente, Hideo Kojima ha celebrato con un messaggio i primi sei mesi di Death Stranding sul mercato. Ricordiamo, infine, che si avvicina la data di uscita di Death Stranding su PC.