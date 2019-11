Death Stranding si aggiorna: l'update 1.06 è disponibile su PlayStation 4 e PS4 PRO

Mentre Hideo Kojima fa il verso a Sam e Cliff, i ragazzi di Kojima Productions non smettono di migliorare l'esperienza di gioco degli esploratori degli Stati Uniti post-apocalittici di Death Stranding e provvedono a lanciare su PlayStation 4 e PS4 PRO il nuovo aggiornamento del kolossal sci-fi.

Con l'update che porta Death Stranding alla versione 1.06, gli appassionati dell'ultima avventura del papà di Metal Gear dovrebbero assistere a quelle che gli stessi sviluppatori giapponesi descrivono come delle "funzionalità di rete ottimizzate" e delle "varie migliorie alle prestazioni".

Dietro alla generica descrizione degli interventi compiuti a livello prestazionale e di netcode dal team di Kojima Productions, proprio come accaduto con l'aggiornamento 1.05 di Death Stranding, dovrebbe celarsi il costante impegno degli autori nipponici nel superare i bug segnalati dagli utenti e bilanciare le dinamiche di gameplay sperimentate dagli emuli di Sam Bridges.

Come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per condividere il vostro parere al riguardo e farci sapere se, dopo aver installato questa patch, notate o meno dei miglioramenti: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Death Stranding a firma di Alessandro Bruni.