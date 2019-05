Death Stranding: 'Aiutaci a riconnetterci' è il nuovo teaser di Hideo Kojima

È finalmente partito il conto alla rovescia per il reveal di nuove informazioni sulla nuova produzione videoludica, con Kojima Productions che dà appuntamento al 29 maggio per ulteriori dettagli su Death Stranding.

Al momento non è chiaro nè il contenuto nè le modalità tramite le quali la software house deciderà di mostrare al pubblico ulteriori dettagli sul gioco. A poche ore di distanza dall'annuncio giunge tuttavia un nuovo teaser di Death Stranding. A diffonderlo è lo stesso Hideo Kojima, tramite il proprio account Twitter ufficiale.

Come potete verificare tramite il cinguettio presente in calce a questa news, il nuovo breve video non si discosta nell'estetica dal primo teaser diffuso nella notte. Al posto di un'unica impronta di mano, accompagnata dalla dicitura "Create the rope" - "Crea la fune" -, questa volta le sagome raddoppiano e lo slogan proposto muta. Mentre all'interno dei profili delle due mani si alternano alcuni scorci di immagini, Hideo Kojima propone infatti la dicitura "Help us reconnect" - "Aiutaci a riconnetterci", o, più liberamente "a tornare in contatto".



Sembra dunque apparentemente confermarsi l'importanza centrale che dovrebbero rivestire i legami tra gli individui nell'opera di Hideo Kojima: per saperne di più, tuttavia, non resta che attendere mercoledì! L'attesa, ormai, sarà davvero breve.