Death Stranding: alcune copie review sono state bloccate? Analizziamo la situazione

Stando a quanto riferito da un utente della community di Reddit, alcune copie review di Death Stranding sarebbero state bloccate in funzione, a suo dire, di un ipotetico "intervento remoto" di Sony volto a ridurre il rischio di leak della storia e del gameplay della prossima avventura sci-fi di Kojima.

Oltre allo scatto che ritrae la dashboard di PS4 e l'applicazione di Death Stranding con annesso lucchetto digitale, il redditor ha accompagnato la sua "testimonianza" con un messaggio in cui afferma, con toni insolitamente allarmistici, come un meglio specificato responsabile della divisione PlayStation di Sony stia "bloccando alcune persone che hanno ricevuto delle copie per le recensioni di Death Stranding".

Dietro a questa iniziativa, che avrebbe davvero dell'incredibile se consideriamo l'interesse suscitato dal titolo e l'inevitabile eco mediatica che avrebbe una simile azione, secondo l'autore di questo messaggio ci sarebbe la volontà di Sony, e presumibilmente anche di Kojima Productions, di bloccare i leak "causati dai molti spoiler lanciati dai recensori. Questo ragazzo (l'anonimo utente che ha scattato l'immagine in questione, ndr) si è visto bloccare l'accesso al gioco dopo esservici dedicato per 50 ore, anche se non ha fatto trapelare assolutamente nulla sul titolo".

Come ben sapranno i nostri lettori più affezionati, naturalmente anche la redazione di Everyeye.it è in possesso di alcune copie del kolossal sci-fi di Kojima in funzione della nostra recensione di Death Stranding che pubblicheremo su queste pagine nella giornata di venerdì 1 novembre (con annesse analisi e video speciali) e possiamo confermarvi di non aver riscontrato questo problema. Nel momento in cui scriviamo, la notizia è stata ripresa su Twitter e, soprattutto, su ResetEra, in quest'ultimo caso attraverso una serie di topic prontamente bloccati dai gestori del forum videoludico. Si sarebbe trattato, quindi, di un semplice problema legato alle gestione delle licenze che può accadere saltuariamente su PS4, nel migliore dei casi. Nel peggiore, ovviamente, di una pura e semplice fake news.