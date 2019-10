Death Stranding, allerta spoiler: dettagli sulla trama circolano in rete

Si intravede ormai la linea del traguardo che segnerà l'arrivo di Death Stranding sul mercato videoludico internazionale. All'arrivo di venerdì 8 novembre, tuttavia, mancano ancora alcuni giorni.

Nell'arco di tempo che ci separa dalla release ufficiale del gioco, invitiamo gli utenti in attesa del titolo a prestare particolare attenzione. I giocatori che non desiderano incappare in indesiderate anticipazioni sugli elementi narrativi della produzione targata Kojima Productions potrebbero infatti incappare in sgradite sorprese. Recentemente, vi abbiamo segnalato come in rete avessero iniziato a circolare presunti dettagli sul finale di Death Stranding. Ora, ritorniamo sull'argomento per segnalare che potrebbero essere trapelati anche dettagli sull'intera trama del gioco.



A segnalarlo su Twitter "Kojima Productions Fans", community di fan legata alla software house fondata da Hideo Kojima. Nel cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news, si può infatti leggere: "L'intera trama di Death Stranding è stata vittima di leak online. Ora più che mai, fate attenzione!". Ovviamente, le informazioni trapelate in rete potrebbero essere false, ma, in ogni caso, incapparvi potrebbe risultare spiacevole per i giocatori che attendono il titolo.



In attesa della pubblicazione del trailer di lancio di Death Stranding, che Hideo Kojima ha recentemente annunciato di aver concluso, segnaliamo che Sony sarà a Lucca Comics con contenuti dedicati a Death Stranding.