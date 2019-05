Analisi del trailer di Death Stranding e nuove ipotesi sul gioco di Kojima

Il nuovo trailer dell'attesissimo gioco di Hideo Kojima ha risposto ad alcune domande e posto altri dubbi: proviamo ad analizzare nel dettaglio il nuovo gameplay di Death Stranding e a formulare qualche ipotesi.

Nel nostro ultimo Video di approfondimento curato da Giuseppe Arace, Gabriele Laurino e Michele Verardi, tentiamo così di ricomporre le tessere del mosaico ludico e narrativo della nuova epopea sci-fi del papà di Metal Gear e dei suoi fidati collaboratori in seno a Kojima Productions.

Quale ruolo verrà affidato ai personaggi secondari che graviteranno attorno alla figura di Sam Bridges? Come affronteremo la minaccia rappresentata dall'enigmatica organizzazione che ha portato al collasso la civiltà? E cosa potremo mai fare per ristabilire l'ordine e riportare la luce in un mondo dominato da creature d'ombra? Le ipotesi sollevate dalle scene di gioco ammirate nell'ultimo, spettacolare trailer confezionato da Kojima hanno moltiplicato le domande degli appassionati.

L'unica certezza sembra perciò essere rappresentata dalla data di lancio di Death Stranding, che ricordiamo essere prevista per l'8 novembre di quest'anno in esclusiva (forse solo temporale?) su PlayStation 4. E voi, cosa ne pensate dell'ultimo trailer di Death Stranding? Fatecelo sapere con commento, non prima però di ammirare il nostro nuovo video speciale e l'articolo di analisi del trailer di Death Stranding curato sempre da Giuseppe Arace.