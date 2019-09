Death Stranding: analisi del video gameplay mostrato al Tokyo Game Show 2019

Con ancora negli occhi le spettacolari scene di gioco di Death Stranding ammirate durante il Tokyo Game Show 2019, analizziamo con calma i 40 minuti della prima parte del gameplay del kolossal di Hideo Kojima in esclusiva su PlayStation 4 presentato il 12 settembre in coincidenza della fiera videoludica giapponese.

Grazie al ricchissimo video su esplorazione e combattimenti di Death Stranding, il buon Giuseppe Arace ha provato a fare la spola tra questo mondo e la dimensione sci-fi dell'ultima epopea sci-fi di Hideo Kojima per interpretarne il sogno interattivo attraverso la decodifica certosina di ogni singolo frammento di gameplay meritevole di attenzione.

Il video gameplay di Death Stranding mostrato al TGS 2019, in effetti, risponde a molte delle domande poste dai fan in questi lunghi mesi d'attesa per il lancio del nuovo progetto del papà di Metal Gear. Dietro ai ritmi riflessivi e, se vogliamo compassati della demo ammirata in apertura dello show di Tokyo, si cela una mole spropositata di informazioni e di dettagli che ci aiutano a delineare i contorni di un'opera tanto originale quanto divisiva.

Prima di lasciarvi al nostro video speciale e all'approfondimento di Giuseppe Arace con l'analisi del gameplay di Death Stranding, non possiamo che augurarvi buona visione e ricordarvi che la nuova fatica digitale di Hideo Kojima arriverà su PS4 l'8 novembre prossimo.