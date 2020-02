Death Stranding: aperti i preordini per la colonna sonora in vinile

Mondo Records ha aperto i preorder per la colonna sonora di Death Stranding in vinile, ora in preordine al prezzo di 45 dollari con arrivo previsto per il mese di aprile. La soundtrack è composta da tre dischi, disponibili in versione nera o splatter a tiratura limitata.

La colonna sonora prodotta da Ludvig Forssell include 29 brani, di seguito la tracklist completa:

Lato A

1. Once, There Was An Explosion

2. Alone We Have No Future

3. Bridges

4. Souless Meat Puppet

5. Beached Things

6. Chiral Carcass Culling

Lato B

7. The Face of Our New Hope

8. John

9. An Endless Beach

10. Heartman

11. The Severed Bond

Lato C

12. Claws of the Dead

13. Fragile

14. Stick vs Rope

15. A Final Waltz

Lato D

16. Strands

17. Lou

18. BB's Theme (feat. Jenny Plant)

Lato E

19. Flowers of Fingers

20. Cargo High

21. Demens

22. Decentralized by Nature

23. Mules

24. Porter Syndrome

Lato F

25. Chiralium

26. Spatial Awareness

27. Stepping Stones

28. Frozen Space

29. The Timefall

Potete effettuare il preorder su Mondo Shop, la versione a tiratura limitata include tre vinili con grafica splatter in altrettante diverse colorazioni (giallo, rosso e verde), ricordate che ai 45 dollari necessari per l'acquisto bisogna aggiungere le spese di spedizione ed eventuali costi doganali non calcolabili.