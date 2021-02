Death Stranding arreda: Sam Porter Bridges diventa una figure Figma

La prima produzione di una indipendente Kojima Productions ha dato vita ad una notevole rassegna di creazioni a tema, tra materiale ufficiale e opere degli appassionati.

Dopo il set LEGO di Death Stranding creato da un fan dell'avventura open world, arriva anche una inedita action figure prodotta da Figma, compagnia veterana del settore. Quest'ultima ritrae il protagonista Sam Porter Bridges, nella tenuta con la quale si è cimentato in una capillare opera di riconnessione degli Stati Uniti d'America colpiti dal misterioso fenomeno del Death Stranding. Tra fazioni ostili, pioggia misteriosa e creature inquietanti, il personaggio ha potuto fare affidamento soltanto sul suo equipaggiamento e sull'immancabile BB, il neonato circondato dal mistero che l'uomo porta sempre con sé.

L'action figure, di cui potete visionare alcune immagini direttamente in calce a questa news, è al momento disponibile per il preordine. Per i fan del titolo, Figma ha pensato a due edizioni del prodotto, con una versione Standard ed una Deluxe, proposte rispettivamente a 94,99 dollari e 121,99 dollari. Nella sua versione più completa, la figure di Sam Porter Bridges include anche uno dei carrelli levitanti per il trasporto delle consegne, protezioni per gambe e spalle ed altri item. Cosa ve ne pare?



Nel frattempo, non cessano di circolare rumor su di una possibile espansione di Death Stranding e di patch PlayStation 5 per il gioco di Hideo Kojima.