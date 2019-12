Death Stranding: arriva la recensione di EDGE, ecco il voto

In leggero ritardo sulla tabella di marcia arriva la recensione di Death Stranding a cura di EDGE, pubblicata sul nuovo numero della testata in uscita a fine anno. Come è stato accolto il gioco di Hideo Kojima dalla rivista britannica? Scopriamolo insieme.

In mancanza del testo possiamo solamente basarci sul voto finale: Death Stranding ha portato a casa una valutazione di 6/10, lo stesso voto di Shenmue 3, altro gioco provato nel numero ora in edicola.

Recensioni EDGE

Shenmue 3 - 6/10

Death Stranding - 6/10

Life Is Strange 2 - 5/10

Wattam - 7/10

A Plague Tale Innocence - 8/10

Tangle Tower - 8/10

The Touryst - 7/10

Pistol Whip - 8/10

Pathologic 2 - 9/10

Phoenix Point - 8/10

Tra le altre recensioni troviamo Life is Strange 2, Wattam, A Plague Tale Innocence, Tangle Tower, The Touryst, Pistol Whip, Pathologic 2 e Phoenix Point, premiati con voti compresi tra 7 e 9. EDGE è nota per la sua scala di voti piuttosto severa dunque il 6/10 di Death Stranding non deve essere visto necessariamente come una bocciatura, restiamo in attesa di poter esaminare il testo della prova per scoprire le motazioni dietro al voto finale.