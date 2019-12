Death Stranding: è arrivato il nuovo filtro Instagram ispirato a Die-Hardman

Dopo aver pubblicato il filtro Instagram a tema Death Stranding che è riuscito ad attirare persino l'attenzione di Hideo Kojima, mente dietro il complesso universo di gioco, ecco che l'artista Egorinogore torna alla ribalta con un nuovo filtro dedicato proprio a Die-Hardman.

Grazie al lavoro dell'utente è ora possibile sfruttare la telecamera installata sul proprio smartphone per indossare virtualmente la maschera del personaggio interpretato da Tommy Earl Jenkins. Per poter iniziare immediatamente a fare qualche test con il filtro in questione vi basterà visitare la relativa pagina ufficiale del social network, così da creare un breve filmato da condividere sul web.

Per avere un'anteprima del filtro in movimento, vi lasciamo qui sotto un tweet del suo stesso creatore che ha pubblicato una breve dimostrazione. Chissà se anche questa volta Hideo Kojima o gli attori che hanno prestato il proprio volto ai personaggi di gioco si divertiranno a pubblicare un tweet al riguardo.

In attesa di scoprirlo, vi invitiamo a dare un'occhiata allo splendido concept realizzato da un artista di LEGO Death Stranding, che mostra un set di mattoncini con protagonista Sam Porter Bridges in fuga dalle Creature Arenate.

Sapevate che il romanzo in due parti di Death Stranding è disponibile in Giappone?