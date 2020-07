Death Stranding arriverà su PS5? Kojima Productions non lo esclude

Akio Sakamoto di Kojima Productions ha commentato il possibile arrivo di Death Stranding su PlayStation 5 durante una recente intervista pubblicata su Eurogamer.net/Digital Foundry in occasione del lancio del gioco su Hideo Kojima su PC.

Sakamoto fa sapere come al momento lo studio sia impegnato anima e corpo sulla versione PC di Death Stranding, nulla è stato deciso per quanto riguarda altre piattaforme e in particolare PlayStation 5. Kojima Productions vuole ora supportare il gioco su Windows e solo in seguito valuterà attentamente come muoversi riguardo un possibile porting di Death Stranding per PS5, comunque non escluso a priori.

In ogni caso Death Stranding per PS4 dovrebbe essere pienamente compatibile con PlayStation 5, restiamo però in attesa di chiarimenti ma trattandosi di un gioco recente pubblicato da PlayStation Studios la compatibilità con la nuova console è praticamente certa seppur ripetiamo non ancora sicura.

Il gioco è disponibile da oggi su Windows, le prime recensioni di Death Stranding per PC sono positive e testimoniano il buon lavoro svolto da Kojima Productions in fase di porting. Lo sapevate? Death Stranding è il gioco più venduto su Steam nonostante non sia ancora uscito.