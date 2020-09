Death Stranding: in arrivo il case PC ufficiale a tema Bridges

Con Death Stranding disponibile su PC ormai da circa due mesi, l'immaginario creato da Hideo Kojima e Kojima Productions si trasforma di un hardware a tema.

La compagnia nipponica Tsukumo ha infatti annunciato di recente un case PC interamente dedicato all'avventura creata tramite Decima Engine. L'oggetto è stato presentato tramite un apposito trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato ha offerto alcuni primi dettagli sull'hardware, il cui design si ispira alle linee delle attrezzature tecnologiche a firma Bridges, società impegnata nel tentativo di riconnettere l'universo in frantumi rappresentato in Death Stranding.



In particolare, il case PC richiama alla mente i terminali presso i quali l'instancabile Sam Porter Bridges può accettare ordini, consegnare carichi e revisionare la propria attrezzatura. A livello di componentistica, il case ispirato alla creazione di Kojima Productions offrirà le medesime caratteristiche del case PC Fractal Design Define 7 Compact, sempre di produzione di Tsukumo. Al momento, la casa produttrice non ha specificato la data di lancio del prodotto né quello che sarà il prezzo di vendita.



La versione PC di Death Stranding è attualmente l'ultimo progetto noto affidato agli sviluppatori di Kojima Productions. Pura avendo accennato alla possibilità di dedicarsi al genere horror, Hideo Kojima non ha al momento condiviso alcun dettaglio sul suo prossimo titolo.