Death Stranding: in arrivo un'espansione con l'upgrade PS5? Si fa strada un nuovo rumor

Sebbene Kojima Productions non abbia mai fornito notizie ufficiali in merito, Death Stranding potrebbe ricevere nuovi contenuti per la storia quando verrà pubblicato il tanto desiderato upgrade del gioco su PlayStation 5, stando a quanto emerge da un nuovo rumor che si sta facendo strada sul forum ResetEra.

Le informazioni giungono dal leaker Navtra, in passato dimostratosi una fonte attendibile avendo anticipato correttamente novità riguardanti Final Fantasy XIV e Final Fantasy VII Remake. Il tutto è nato da un criptico messaggio che l'insider ha postato su ResetEra: "Se siete interessati a Death Stranding ma non l'avete ancora giocato, potrebbe valerne la pena aspettare ancora un po' di tempo".

Inutile specificare come un'affermazione del genere abbia immediatamente scatenato la curiosità dei lettori del forum, con un utente in particolare che ha chiesto se fosse in arrivo l'upgrade per PlayStation 5. Domanda alla quale Navtra ha così replicato: "Anche se dovesse esserci un'operazione di upgrade, credo che sarà a pagamento dal momento che in questa versione ci saranno nuovi contenuti per la storia".

Secondo il leaker, quindi, i contenuti narrativi che andranno ad arricchire l'esperienza offerta da Death Stranding saranno così corposi da richiedere un ulteriore esborso da parte dei giocatori. Che possa trattarsi a tutti gli effetti di un'espansione ricca di nuovi contenuti che accompagni l'upgrade next-gen del titolo di Kojima? L'autore nipponico aveva del resto confessato tempo addietro di star lavorando a qualcosa di nuovo, ed ha recentemente condiviso alcuni disegni sospetti opera della mano di Yoji Shinkawa. In ogni caso, vi raccomandiamo come sempre di prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa di eventuli conferme o smentite ufficiali.