Death Stranding in arrivo su Stadia? Jade Raymond fa visita a Hideo Kojima

Ancora una volta Hideo Kojima è stato in grado di mandare in tilt i propri fan su Twitter a causa della pubblicazione di una foto che lo ritrae nel suo studio in compagnia di Jade Raymond.

La bella sviluppatrice, conosciuta ai più per aver lavorato al primo Assassin's Creed e che ricopre attualmente il ruolo di produttore esecutivo per la divisione gaming di Google "Stadia Games and Entertainment", ha fatto visita agli studi di Kojima Productions, all'interno dei quali si sta sviluppando l'attesissimo Death Stranding. Non è chiaro se si tratti di una semplice visita di cortesia oppure se qualcosa stia bollendo in pentola. Secondo alcuni utenti, infatti, la presenza della Raymond potrebbe essere un indizio del futuro arrivo dell'attuale esclusiva PlayStation 4 su Google Stadia, la chiacchierata piattaforma del colosso di Mountain View in arrivo il prossimo novembre.

Si tratta ovviamente solo di supposizione e non vi è nessun indizio concreto sul possibile arrivo del gioco su piattaforme diverse da quella Sony. Resta comunque il dubbio sull'esclusività di Death Stranding a causa della totale assenza della classica dicitura sulle immagini promozionali e sulla copertina.

