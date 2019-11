Death Stranding: ascoltiamo la colonna sonora originale di Ludvig Forssell

Il canale YouTube Original Soundtrack ha pubblicato l'intera colonna sonora originale di Death Stranding, nuovo gioco di Hideo Kojima disponibile da oggi su PS4/PS4 PRO e dall'estate 2020 su PC.

Tutti i brani del gioco sono prodotti da Ludvig Forssell, già autore della colonna sonora di Metal Gear Solid V The Phantom Pain, produttore e compositore che lo stesso Kojima ha voluto al suo fianco anche in questo progetto. Di seguito trovate i titoli delle singole canzoni con relativo minutaggio di partenza nel video che abbiamo pubblicato in apertura della notizia.

Death Stranding Original Soundtrack

00:00:00 Once, There Was an Explosion

00:03:07 Alone We Have No Future

00:06:52 Bridges

00:10:21 Soulless Meat Puppet

00:11:58 Beached Things

00:15:24 Chiral Carcass Culling

00:17:48 The Face of Our New Hope

00:21:13 John

00:24:03 An Endless Beach

00:29:18 Heartman

00:31:26 The Severed Bond

00:35:31 Claws of the Dead

00:40:45 Fragile

00:44:19 Stick vs Rope

00:48:21 A Final Waltz

00:53:47 Strands

01:02:28 Lou

01:05:37 BB's Theme

01:10:53 Flower of Fingers

01:16:50 Cargo High

01:19:42 Demens

01:23:05 Decentralized by Nature

01:25:12 Mules

01:27:17 Porter Syndrome

01:28:39 Chiralium

01:32:49 Spatial Awareness

01:36:19 Stepping Stones

01:39:35 Frozen Space

01:43:22 The Timefall

Uno dei pezzi più noti è senza dubbio BB's Theme, canzone del trailer di lancio di Death Stranding, acclamato da pubblico e critica. Cosa ne pensate della colonna sonora del nuovo gioco di Hideo Kojima? La soundtrack ha incontrato i vostri gusti? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio dedicato ai commenti.