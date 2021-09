Death Stranding, aspettando la Director's Cut: super sconto su PC

In attesa della pubblicazione del trailer di lancio di Death Stranding: Director's Cut, la community PC può approfittare di un'interessante promozione dedicata all'ultimo titolo di Hideo Kojima.

Il catalogo videoludico di Steam ha infatti accolto una nuova offerta del fine settimana, che vede protagonista proprio l'opera di debutto dell'indipendente Kojima Productions. Per l'occasione, la piattaforma Valve propone Death Stranding in bundle con l'Art Book digitale del gioco, il tutto con uno sconto del 60%. Complessivamente, i videogiocatori interessati possono dunque acquistare il contenuto al prezzo di 23,99 euro, al posto del prezzo di listino pari a 69,99 euro. Di seguito, vi riportiamo il link all'offerta proposta da Steam:

Trattandosi di una nuova offerta del fine settimana, quest'ultima resterà ovviamente attiva solamente per pochi giorni. Lo sconto dedicato alla versione PC di Death Stranding risulterà attivo sino al prossimoRicordiamo tuttavia che, almeno per il momento, da Kojima Productions non sono giunte conferme in merito all'intenzione di proporre la Death Stranding: Director's Cut anche su PC. Quest'ultima, con tanto di migliorie e nuovi contenuti inediti, è infatti prevista in esclusiva su PlayStation 5, con il Day One fissato al prossimo 24 settembre 2021.