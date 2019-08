Death Stranding: un assaggio del doppiaggio giapponese e due nuovi scatti da Kojima

Attendendo la fatidica sera di lunedì 19 agosto, in occasione della quale l'evento di apertura della Gamescom 2019 ospiterà Death Stranding, Hideo Kojima ci offre l'occasione per dare uno piccolo sguardo all'andamento dello sviluppo.

Tramite il proprio account Twitter ufficiale, il game designer ci propone infatti due nuovi scatti off-screen dedicati al gioco. Come visibile dai cinguettii disponibili in calce alla news, uno di questi vede Sam/Norman Reedus nel mezzo di verdi prati incastonati in un panorama montuoso. Questa immagine sembra complementare ad altri due scatti off screen di Death Stranding, all'interno dei quali venivano invece mostrate ambientazioni decisamente differenti. Il secondo scatto, invece, si presenta in bianco e nero e propone, ancora una volta, un'inquadratura dedicata al protagonista.

Oltre alle due nuove immagini, Hideo Kojima condivide con gli utenti Twitter anche una seconda versione del video di presentazione di Heartman, personaggio interpretato dal regista Nicolas Winding Refn. Questa si differenzia dalla precedente in quanto consente al pubblico di avere un assaggio di quello che sarà il doppiaggio in lingua giapponese di Death Stranding. Quale preferite, la versione nipponica o quella in lingua inglese?

In chiusura, vi ricordiamo che alla pubblicazione di Death Stranding mancano ormai pochi mesi: il debutto del gioco di Kojima Productions è infatti atteso per il prossimo 8 novembre.