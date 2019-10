Death Stranding: tutti gli attori del cast originale del gioco di Hideo Kojima

Per Death Stranding, Hideo Kojima s'è avvalso della collaborazione di alcune star di fama internazionale, celebri sia per la loro bravura, sia per la partecipazione a pellicole e serie TV di grandissimo successo.

La star indiscussa della produzione è senza ombra di dubbio Norman Reedus, che presta il volto e la voce al protagonista Sam Porter Bridges. Reedus è celebre soprattutto per il personaggio di Daryl Dixon, che interpreta nella serie televisiva The Walking Dead, e per il film Codice 999, nel quale ha recitato al fianco di Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul, e Kate Winslet. Il misterioso Cliff è interpretato da Mads Mikkelsen, che nel suo curriculum vanta partecipazioni a King Arthur, 007: Casino Royale, Doctor Strange e alla serie televisiva Hannibal. Nel ruolo di Fragile abbiamo invece Léa Seydoux, Palma d'oro a Cannes per La vita di Adele, oltre che bond girl in 007: Spectre e nel prossimo 007: No Time To Die. Margaret Qualley, che abbiamo visto di recente in C'era una Volta a Hollywood, dà invece vita a Mama. Tommie Earl Jenkins, visto recentemente nella serie TV Pandora, interpreta Die-Hardman.

A dare voce all'uomo dalla maschera d'oro Higgs c'è Troy Baker, volto e voce ben noti agli appassionati di videogiochi: nel suo curriculum, giusto per citarne alcuni, ci sono Joel di The Last of Us, Sam di Uncharted 4, Revolver Ocelot di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Booker DeWitt di Bioshock Infinite. Lindsay Wagner ed Emily O'Brien interpretano, rispettivamente, Bridget e sua figlia Amelie. Segnaliamo, infine, Jesse Corti e Darren Jacobs, che danno voce a Deadman e Heartman, due personaggi che in realtà hanno le fattezze, rispettivamente, dei registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn. Ne approfittiamo per segnalarvi che Death Stranding sarà completamente doppiato in italiano, e ad oggi non è ancora stato confermata ufficialmente la presenza di un selettore di lingua e sottotitoli all'interno del gioco.