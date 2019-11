Death Stranding ha fatto aumentare il valore delle azioni di Monster Energy

Le bevande energetiche della Monster ricoprono un ruolo piuttosto importante nel viaggio di Sam Porter Bridges lungo le United Cities of America in Death Stranding. Il marchio appare in molte occasioni, pertanto possiamo parlare di vero e proprio product placement.

Sembra che l'iniziativa pubblicitaria abbia sortito gli effetti sperati, poiché il valore delle azioni di Monster Energy ha subito un importante aumento in contemporanea con il lancio di Death Stranding, avvenuto lo scorso 8 novembre. Come messo in evidenza da un utente sul sub-Reddit dedicato all'ultima opera di Hideo Kojima, il 7 novembre le azioni del brand venivano scambiate a 56,64 dollari l'una, valore salito a 58,16 dollari il giorno di debutto del gioco.

Qualcuno potrebbe affermare che si tratti una coincidenza, un'ipotesi che non può essere affatto scartata. Il valore delle azioni di Monster Energy, tuttavia, non era così alto da oltre un mese, e con il lancio del gioco ormai alle spalle ha già ricominciato a calare, seppur lentamente (oggi vengono scambiate a 57,90 dollari). Cosa ne pensate?

Death Stranding, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dell'estate 2020 verrà pubblicato anche su PC, via Epic Games Store e Steam. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Death Stranding.