Death Stranding avrà una storia lineare e grande libertà nel gameplay, ecco perché

Nel corso dell'EGX di Berlino, Hideo Kojima ha detto la sua sulla linearità del comparto narrativo di Death Stranding e della volontà di offrire al giocatore una grande libertà in termini di gameplay.

Il gioco concede infatti all'utente la possibilità di decidere liberamente come e quando completare le varie missioni di consegna proposte, mentre per quello che riguarda la trama principale non dà l'opportunità di fare scelte di alcun tipo.

Ecco le parole di Kojima:

"Come negli action a mondo aperto si può andare ovunque e fare qualsiasi cosa. Siete liberi di decidere cosa fare. Quando non si è liberi manca il divertimento, no? Ma per quanto concerne la trama, questa deve avere un finale predefinito."

“Se un personaggio è destinato a morire, non si può permettere al giocatore di impedirlo. È il destino. Quindi la libertà nel gameplay ed eventi predefiniti come lo scorrere del tempo nella storia creano una sorta di equilibrio tra questi due aspetti. È difficile bilanciare il tutto, ma ritengo ci siano dei modi per farlo correttamente."

Il celebre game designer si è anche espresso sulla volontà di ascoltare il feedback dei giocatori per migliorare il gameplay del gioco:

"Nei giochi è l'utente finale ad avere il controllo, quindi devo riflettere bene su elementi come l'interfaccia o il gameplay. Tendo ad ascoltare i giocatori, poiché fanno parte di questo mondo e sono i destinatari del mio lavoro. Di solito accolgo i loro feedback per migliorare il gioco, ma mai la trama o i temi trattati. Quelli li scelgo io."

Sembra quindi che Kojima non voglia in alcun modo che i giocatori o chiunque altro interferisca sulle decisioni che prende sul comparto narrativo dei propri progetti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 8 novembre 2019 e su PlayStation 4 è già possibile effettuare il preload di Death Stranding.

