Death Stranding in azione: il gioco di Kojima torna a mostrarsi in un nuovo trailer

L'attesa produzione targata Kojima Productions, disponibile su PlayStation 4 da poco più di un mese, torna a mostrarsi al pubblico in un nuovo trailer dedicato.

Nel corso della giornata odierna, lunedì 16 dicembre, Sony ha infatti reso disponibile un nuovo filmato di presentazione di Death Stranding. L'opera di debutto dell'indipendente Kojima Productions è in particolare protagonista di un "Blockbuster Short Trailer". Nonostante la durata limitata, inferiore al minuto, il video offre un'interessante panoramica introduttiva su quello che sarà l'avventura di Sam Porter Bridges. Interpretato da Norman Reedus, il nostro alter ego videoludico dovrà intraprendere un viaggio arduo e difficoltoso attraverso degli USA ormai irriconoscibili. Il nuovo trailer di Death Stranding introduce alcune delle ambientazioni attraverso le quali il protagonista dovrà muovere i propri passi ed alcuni dei pericoli che dovrà affrontare. Spazio anche per Higgs, misterioso ed enigmatico personaggio interpretato da Troy Baker. Ovviamente, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Assente invece dal trailer il personaggio di Cliff, a cui l'attore danese Mads Mikkelsen ha prestato volto e voce. L'interpretazione di quest'ultimo è stata recentemente premiato con la vittoria nella categoria Best Performance ai The Game Awards 2019. Recentemente, inoltre, Hideo Kojima e lo stesso Mikkelsen hanno raccontato in video le origini del personaggio di Cliff.