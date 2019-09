Death Stranding: il bambino di Sam potrà comunicare con noi attraverso il Dualschock 4

Di trovate bizzarre e scelte curiose, Death Stranding - così come altri titoli della carriera videoludica di Kojima - ne è pieno. Tramite il suo sempre prolifico account Twitter, il game director nipponico ha oggi svelato un'ulteriore particolare che saprà rendere ancor più peculiare la nuova esclusiva PS4 attesa a novembre.

Come potete verificare leggendo il cinguettio pubblicato da Kojima, il già iconico Bambino Ponte che Sam Bridges porterà con sé lungo il suo tortuoso viaggio tra gli Stati Uniti d'America sarà in grado di mettersi in diretta comunicazione con il giocatore sfruttando lo speaker del Dualshock 4. In questo modo, ad esempio, sapremo con certezza quando il Bridge Baby sarà impaurito o stressato, e sarà compito nostro riuscire a calmarlo.

Kojima ha approfittato inoltre dell'occasione per riproporre con delle nuove immagini la PlayStation 4 Pro in edizione limitata da 1 Terabyte che arriverà con serigrafia frontale personalizzata, controller DualShock 4 ispirato al B.B. Pod e una copia di Death Stranding in formato fisico Blu-Ray (nessun dettaglio ancora circa il prezzo di lancio).

Ricordiamo che Death Stranding sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 l'8 novembre 2019. Per usufruire delle funzionalità online del nuovo gioco di Kojima (ormai entrato in fase Gold) non avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento al PS Plus.