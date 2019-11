Death Stranding: BB mostra il proprio disprezzo per Guillermo del Toro in un easter egg

Come è ormai noto, Hideo Kojima si diverte a rimpinzare i propri titoli di easter egg più o meno evidenti al giocatore e per scovarne alcuni bisogna analizzare con molta attenzione aree di gioco e filmati. Uno di questi riguarda proprio il Bridge Baby, che sembra non apprezzare molto Deadman, personaggio interpretato da Guillermo del Toro.

In uno dei primi filmati di gioco, mentre Sam e Deadman discutono dell'esito di una missione particolarmente importante, è possibile vedere il bambino all'interno della capsula fare il dito medio al bizzarro dottore. Si tratta di un dettaglio che in molti non hanno notato poiché intenti ad ascoltare la conversazione tra i due personaggi e che Kojima si è divertito a nascondere. Nel caso ve la foste persa vi lasciamo ad uno screenshot catturato da un utente durante il filmato, così che possiate vedere anche voi la simpatica scena.

In attesa di scoprire altri elementi simili all'interno del gioco, vi ricordiamo che Death Stranding è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel corso dell'estate 2020 il titolo arriverà anche su PC, dove può già essere prenotato su Epic Games Store e Steam.

A proposito del titolo targato Kojima Productions, sapevate che Death Stranding è la seconda esclusiva PS4 di maggior successo nel Regno Unito nel 2019?