Death Stranding: BB's Theme di Ludvig Forssell è il brano scelto per il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Death Stranding pubblicato nella giornata di ieri si è distinto (anche) per la scelta del brano di sottofondo: la canzone, denominata BB's Theme, è prodotta da Ludvig Forssell e vede il featuring di Jenny Plant.

Ludvig Forssell è anche l'autore della soundtrack di Metal Gear Solid V The Phantom Pain ed ha collaborato alla produzione della colonna sonora originale del nuovo gioco di Hideo Kojima. Se Genius è già disponibile il testo di BB's Theme che riportiamo qui sotto, in apertura invece trovate l'audio della canzone:

Death Stranding - BB's Theme

[Verse 1: Jenny Plant]

I will hold you

And protect you

So let the [?] you

'Til the morning

I'll stay with you

By your side

Close your tired eyes

I'll wait and [?]

I'll see your smile in the dream

And I won't wake before you [?]

And I still be your [?]

[Verse 2: Jenny Plant]

Feel the [?]

The [?] without you

Watch that star rise

[?] without you

I'll stay with you

In your mind

Every single day

I'll wait and [?]

[?] on the beach

In our dream

[Chorus: Jenny Plant]

See the sunset

The day is ending

Let your heart [?]

See the sunset

See the sunset

[Bridge: Jenny Plant]

And I gonna stay with you

And I [?] with all the truth

[Outro: Jenny Plant]

See the sunset

Il nuovo gioco di Hideo Kojima è atteso per il prossimo 8 novembre su PS4 e durante l'estate 2020 su PC, la recensione di Death Stranding sarà online venerdì 1 novembre alle 08:01 del mattino, ora italiana, alle 10:00 invece saremo in diretta su Twitch per una sessione di domande e risposte!