Death Stranding: un breve teaser rimandata al Tokyo Game Show per nuove informazioni

Sony Interactive Entertainment Japan & Asia ha mostrato durante l'evento PlayStation Line-Up Tour 2018 un breve video di Death Stranding, che in realtà non include nessuna nuova sequenza, limitandosi a proporre un collage di spezzoni visti nei primi trailer.

Death Stranding sarà presente al Tokyo Game Show e un panel con protagonista Hideo Kojima è atteso per domenica 23 settembre, giorno di chiusura dell'evento. In questa occasione, il producer giapponese potrebbe svelare nuovi dettagli sul gioco, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

Death Stranding è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcuni rumor il gioco arriverà nel 2019 su PlayStation 4 in seguito su PlayStation 5, al momento però si tratta solamente di speculazioni prive di conferma. Sapevate che Conan O'Brien ha fatto recentemente visita agli studi di Kojima Productions?