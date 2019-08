Death Stranding Briefing: leakato il trailer inedito della Gamescom!

Come riportato da Gematsu, il canale YouTube RePorter Bridges ha condiviso il trailer Briefing di Death Stranding, mostrato ai visitatori della Gamescom la scorsa settimana ma non ancora pubblicato ufficialmente da Sony e Kojima Productions.

La clip dura circa sette minuti e vede Amelie e Die Hardman protagonisti insieme a Sam, come evidenziato dal nostro Alessandro Bruni nello speciale dedicato al trailer Briefing di Death Stranding, questo nuovo video spiega in maniera chiara quale sarà una delle principali missioni di Sam Porter, lasciando tuttavia alcuni misteri ancora irrisolti.

"Briefing si apre su quella che - presumibilmente - è una delle prime fasi dell'avventura, con una carrellata di immagini che ci aiutano a meglio interpretare molte delle scene intraviste nei precedenti trailer. Convocato alla Casa Bianca da Die-Hardman, l'uomo mascherato interpretato da Tommy Earl Jenkins, Sam mostra sin da subito un certo evidente disagio, specialmente quando davanti a lui si palesa Amelie."

Purtroppo la qualità del video è piuttosto bassa, trattandosi di una ripresa OffScreen, la speranza è che il publisher possa pubblicare ufficialmente il trailer Briefing nelle prossime settimane, in modo da renderlo disponibile in una versione Full HD ad alta qualità. Nel frattempo, potete vedere il video leakato in apertura della notizia, buona visione.

Alessandro Bruni ha visto il video nella sua interezza alla fiera tedesca e lo ha raccontato sulle pagine di Everyeye, per approfondire vi rimandiamo all'articolo dedicato al trailer segreto di Death Stranding.